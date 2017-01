Arez: MP recomenda anulação de concurso

O Ministério Público recomendou à Prefeitura de Arez que anule totalmente o concurso realizado no município no dia 13 de janeiro este ano. A recomendação, assinada pela promotora Fernanda Lacerda de Miranda Arenhart, foi publicada na edição desta quinta-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE) e é encaminhado à prefeita da cidade, Lúcia de Souza Santos.No texto da portaria, a promotora alegou que levou em conta o fato de a empresa Acaplam, que elaborou e aplicou as provas do concurso, ter desrespeitado “regras básicas de segurança inerentes à realização de concursos públicos, permitindo erros e possíveis favorecimentos, de modo que o concurso publico do Município de Arez está viciado na íntegra”.Fernanda Lacerda determinou que a prefeita Lúcia de Souza Santos “adote as providências administrativas necessárias para a realização de novo concurso público no prazo de 60 dias” e que o município “adote as providências necessárias ao ressarcimento do erário quanto aos valores pagos em decorrência da realização do contrato com a referida empresa”.A promotora alertou que “o descumprimento da recomendação em epígrafe implicará na adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”.

Histórico

Ainda na recomendação, a promotora lembrou que no dia 10 de janeiro recebeu inúmeras denúncias relatando irregularidades no processamento do concurso, dentre elas: “a) reclamação formulada pela Enara – Executiva Nacional de Associações Regionais de Arquivologia relativamente aos requisitos de escolaridade exigidos para o cago de Arquivista; b) o número de candidatos divulgados no resultado final era maior que o número de inscritos; c) anulação de questões de português para os cargos de nível médio que tiveram a prova realizada no turno vespertino, pois eram iguais às questões dos demais cargos cujas provas foram aplicadas pela manhã”.Diante de tais denúncias, o Ministério Público instaurou o inquérito civil número 01/2008 e expediu a recomendação à prefeita municipal para que, diante do resultado final divulgado pela empresa Acaplam, fosse suspenso o processo do concurso e sua homologação, bem como a eventual posse dos candidatos aprovados, até a conclusão das investigações ministeriais.