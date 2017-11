Souza e Scarpino conversam sobre aproveitamento do meia contra o Vila Nova Craque pode ficar para entrar no segundo tempo; treinador faz opção por formação bem ofensiva.

Existe a possibilidade do meio Souza ficar no banco de reservas na partida dessa sexta-feira diante do Vila Nova. Tudo isso, no entanto, só vai ser decidido depois de uma conversa entre o treinador e o jogador, o que deve ocorrer na manhã de hoje. Ruy Scarpino comanda coletivo às 15h30, no Estádio Machadão.



Bem na partida contra a Ponte Preta, apesar de não ter com quem jogar, o meia acabou se machucando em lance que sofreu falta e foi acometido de forte torcicolo. Em tratamento intensivo, e já bem melhor, o jogador reiniciou os treinamentos e deve dizer se sente bem para iniciar a partida.



No treino de ontem, o treinador Ruy Scarpino fez a opção clara por um time bem mais ofensivo, definindo o esquema 4-4-2, destacando as novidades do zagueiro Gonçalves, que treinou ao lado de Emerson, na defesa, Marciano na ala esquerda, dois meias na ligação - Aloísio e Fábio Neves - com Cascata e Marcelo Nicácio no ataque.



Robson e Souza deram voltam em redor do campo, poupados da prática. Os dois, no entanto, não apresentam problemas sérios e devem treinar normalmente hoje. Robson volta à equipe e forma dupla com Emerson ou Gonçalves, enquanto Souza pode aparecer ao lado de Fábio Neves na meia, com Aloísio sendo deslocado para a ala esquerda.



Essa formação, considerada muito ofensiva, deve ser a receita de Ruy Scarpino para vencer o ]Vila Nova, vice-líder do Brasileiro.



O América, com o início da 24ª rodada, que registrou o empate do Paraná com o Ceará de 1 a 1, Marília 2 a 0 no Santo André (que estava invicto há oito jogos) e Bragantino 2 a 0 no CRB, em Maceió, caiu para a 19ª posição e precisa muito vencer os próximos dois compromissos em Natal