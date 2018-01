Candidato a vereador em Nova Iguaçu (RJ) é executado com 22 tiros Antonio Carlos Souza Silva foi morto na tarde desta quinta-feira (25). Segundo a polícia, quatro homens encapuzados se aproximaram do candidato e dispararam 14 tiros em seu rosto e oito no peito.

O candidato a vereador pelo PPS em Nova Iguaçu Antonio Carlos Souza Silva, mais conhecido como "Lorinho", foi assassinado na tarde desta quinta-feira (25), no município da Baixada Fluminense.



O crime ocorreu na Rua Doutor Daniel Melo, no bairro de Miguel Couto. Segundo a polícia, quatro homens encapuzados se aproximaram do candidato e dispararam 14 tiros em seu rosto e oito no peito. Lorinho ainda foi levado para o Hospital da Posse, mas já chegou morto no local.



Esse não é o primeiro candidato a vereador assassinado na Baixada Fluminense desde o começo do período eleitoral. No início de setembro, Gilson Gonçalves de Carvalho, que concorria a uma vaga na Câmara Municipal de Mesquita pelo PSDB, foi assassinado no bairro de Vila Emil. Em julho, Orney Pereira dos Santos, conhecido como "Ney da Núbia", candidato a vereador em Magé, também foi assassinado.