Alunos com necessidades especiais fazem matrícula em outubro

Os alunos da rede pública estadual de ensino com necessidades educacionais especiais (NEE) poderão realizar matrícula antecipada para o próximo ano letivo a partir do dia 14 de outubro. A solenidade de abertura da matrícula antecipada 2009 será às 14h do dia 14, no Auditório Angélica Moura, da SEEC, no Centro Administrativo, e contará com a participação de educadores, funcionários, pais, alunos e instituições de ensino.A matrícula antecipada é uma ferramenta utilizada pela Secretaria Estadual de Educação para adequar as escolas aos alunos com necessidades educacionais especiais antes do começo do ano letivo. Os alunos com necessidades educacionais especiais ou os seus responsáveis realizam a matrícula nos meses de outubro, novembro e dezembro e as escolas, de acordo com a necessidade do matriculado, se adequam para receber melhor o estudante.Conhecendo o perfil dos alunos com NEE, as escolas recebem apoio da Secretaria de Educação para adotar medidas preparatórias, como a Formação Continuada e Acessibilidade.

Fonte: Assecom/RN