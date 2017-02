São Paulo se reabilita com vitória no clássico O tricolor venceu o Palmeiras de 2 a 1 e joga a crise no colo do rival

São Paulo vence, se reabilita e joga "crise" para Palmeiras



Depois de três rodadas sem uma vitória, o São Paulo voltou a conquistar os três pontos, e o melho de tudo isso é que o triunfo veio justamente sobre o Palmeiras. Jogando no seu estádio Morumbi, a equipe tricolor derrotou o Palmeiras por 2 a 1, e subiu para a sétima colocação, esboçando uma reação na tabela.



O clássico começou fervendo e muito movimentado, com o São Paulo tomando a frente da partida, marcando pesado no meio-campoe pressionando no ataque. Em cinco minutos, os donos da casa já tinham conseguido chegar com perigo em pelo menos três oportunidades.



Com tanta pressão, o gol são-paulino era questão de tempo e saiu aos 7min do primeiro tempo. Depois de boa bola enfiada por Hernanes, Jorge Wagner apareceu pela direita, foi a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou pelo goleiro Marcos, e o zagueiro André Dias apareceu livre para marcar o gol.



Mesmo depois de abrir do primeiro, o tricolor continuou indo para cima, confundindo a defesa palmeirense. Os vedes só levavam algum perigos nas bolas paradas e passou a ficar um pouco mais com a posse de bola em seu ataque a partir dos 15min da etapa inicial.



O Palmeiras esboçou uma reação, tentando chegar em jogadas individuais de Kléber e Valdivia, mas Rogério Ceni não precisou fazer nenhuma defesa até aquele momento. No entanto, logo o São Paulo voltou a ter o domínio da partida e ir ao ataque com força.



Os 15 minutos finais foram os melhores do Palmeiras no primeiro tempo. A equipe alviverde começou a tocar a bola com mais qualidade e, com isso, levar mais perigo ao gol de Rogério Ceni, que fez sua primeira defesa aos 38min em chute de Alex Mineiro.



Na saída para o intervalo, mesmo com a vitória parcial, os são-paulinos mostravam preocupação com o placar. "Agora vamos tentar segurar esse resultado e matar o jogo no segundo tempo, porque é perigoso esse 1 a 0", alertou o volante Hernanes.



Pelo lado do Palmeiras, o goleiro Marcos reclamou da atuação da equipe no início da partida. "Não jogamos bem no começo, tomamos sufoco do São Paulo. Espero que possamos acertar para o segundo tempo melhorar. Desse jeito não pode ficar."



E a conversa do técnico Vanderlei Luxemburgo nos vestiários pareceu ter surtido efeito. O Palmeiras voltou bem para o segundo tempo, com uma marcação acertada e indo com eficiência para o ataque. Rogério Ceni era constantemente acionado, e o São Paulo ficava com a arma dos contra-ataques.



Se o primeiro tempo teve o domínio do São Paulo, o segundo foi um pouco mais equilibrado, mas pendendo para o lado do Palmeiras. O time do Parque Antarctica criava as melhores chances, tinha mais volume de jogo, só que não conseguia converter isso em gols. Com velocidade, os donos da casa também levavam algum perigo.



Com 27min do segundo tempo, um lance feio. Em uma disputa de bola com Léo Lima, o atacante são-paulino Borges caiu em cima do braço e sofreu uma grave lesão, preocupando o departamento médico do time.



Mas quando o Palmeiras estava melhor na partida, o São Paulo conseguiu marcar o segundo gol e confirmou a vitória. Aos 38min, Éder Luís, que tinha acabado de entrar, fez boa triangulação com Jorge Wagner e chutou. A bola ainda desviou na defesa palmeirense antes de entrar no gol.



O Palmeiras ainda conseguiu diminuiu o placar. Já nos acréscimos do segundo tempo, o zagueiro Jeci subiu mais que a defesa são-paulina e marcou de cabeça, depois de cobrança de escanteio.



SÃO PAULO

Rogério Ceni; Zé Luiz, André Dias e Alex Silva; Joílson (Éder), Richarlyson, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner; Borges (Aloísio) e Dagoberto (Éder Luís).

Técnico: Muricy Ramalho



PALMEIRAS

Marcos; Fabinho Capixaba (Evandro), Jeci, Gladstone e Leandro; Martinez, Léo Lima (Lenny), Diego Souza (Denilson) e Valdivia; Kléber e Alex Mineiro.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Data: 13/07/2008 (Domingo)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 22.235 pagantes

Renda: R$ 583.397,00

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Carlos Augusto Nogueira Junior (SP)