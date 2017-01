RN encerra primeiro semestre com equilíbrio nas exportações Na liderança das exportações está a castanha de caju, que teve variação positiva de 24,7% em relação a 2007.

Os índices de exportações no Rio Grande do Norte no primeiro semestre de 2008 se mantiveram praticamente inalterados em relação ao ano passado, com 164,9 milhões de dólares em vendas externas, quando no ano passado esse valor foi de 167,1 milhões de dólares.



Apesar dos problemas ocasionados pelas fortes chuvas no início do semestre que acabaram afetando a produção do Vale do Açu, os dados dos seis primeiros meses revelam o bom desempenho dos demais setores da economia que não sofreram danos com as chuvas e que vêm se sobressaindo, apesar da insistente queda do real em relação ao dólar.



Na liderança das exportações, com a entressafra do melão, está a castanha de caju, com 24,6 milhões de dólares, com uma variação positiva expressiva, de 24,7% em relação a 2007. O melão segue de perto, em segunda posição, com 20,9 milhões de dólares, apesar da queda verificada de 7% em relação aos seis primeiros meses de 2007. No entanto, o melão apresenta um crescimento de 24,4%, se comparado ao mesmo período de 2006, quando as vendas do melão foram equivalentes a 16,8 milhões de dólares.



O setor sucroalcooleiro mostrou uma boa recuperação em 2008, responsável pela quarta posição no ranking estadual com o açúcar com vendas de 15,8 milhões de dólares e aumento de 62,1% em relação a 2007. O álcool, em oitava colocação, com 6,6 milhões de dólares exportados e aumento de 20,6% também em relação ao ano de 2007.



Já no setor industrial, os melhores resultados estão nas exportações do setor têxtil, com aumento nas exportações de cobertores e manta em 54,1% em relação ao primeiro semestre de 2007. Outro destaque são as roupas de cama, com mais 36,8% de crescimento. Os tecidos e as t-shirts, por outro lado, apresentaram redução nas vendas para o exterior, de 73,9% e de 25,8%, respectivamente.



A expectativa para os próximos meses está na retomada da colheita do melão, com a safra 2008-2009 que, mais uma vez sofre os efeitos negativos da valorização do real, mas que sustenta boas perspectivas com a antecipação da Expofruit que aconteceu no primeiro semestre, com intuito de atrair novos compradores, antes de iniciada a safra. Outra novidade é a liberação das exportações para os Estados Unidos, um dos maiores mercados consumidores de frutas.



O ritmo de crescimento do comércio exterior do Rio Grande do Norte, tendência confirmada anualmente há mais de uma década, dependerá da retomada das exportações de manga e, principalmente, da banana, que já conta com uma perda de 42,7% em relação ao semestre de 2007. Permanecendo as atuais condições, o equilíbrio das exportações do Estado deverá ser a principal característica do ano de 2008.



