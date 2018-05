A linha nada tênue que separa erotismo de pornografia

Fotos: Vlademir Alexandre Pessoas não costumam ler poesia

Abimael Silva, dono do Sebo Vermelho.

Paulo mostrou sua poesia em Falo.

A história rapidamente chegou às páginas dos jornais. Polêmica. "Esse professor simbolizava para esses pais o que devia ser proibido", opinou uma psicopedagoga em O Globo. "A discussão do tema deve acontecer quando surgirem as primeiras perguntas, não importa a idade", falou um sexólogo ao jornal. "A literatura erótica é tão antiga quanto a própria literatura", argumentou o professor.Ele tem razão. Henry Miller, Anaïs Nin, Hilda Hilst, Marquês de Sade, George Bataille, Philip Roth e Pauline Reage, por exemplo, são nomes importantes da literatura mundial que não resistiram aos encantos da literatura erótica. No Brasil, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade - embora esse tenha determinado que os poemas eróticos fossem publicados apenas após a sua morte - , Gilka Machado, Glauco Mattoso e tantos outros também dedicaram versos ao tema proibido.João Ubaldo Ribeiro pregou uma peça aos leitores mais ingênuos, que acreditaram que "A Casa dos Budas Ditosos" havia sido realmente narrado por uma velha senhora libertina.O Rio Grande do Norte, aliás, não pode ficar de fora de nenhuma antologia erótica de respeito: pelo menos dois poetas potiguares alcançaram projeção nacional após publicarem livros eróticos. Paulo Augusto, com Falo, e Nei Leandro de Castro, que publicou Zona Erógena e Era uma vez Eros, usando o pesudônimo de Neil de Castro, e Poemas devassos e uma canção de amor, assinando como .Nathália de Sousa.No dia, fingindo espanto, Nei contou que Nathália havia sido assaltada no Rio de Janeiro e que não poderia comparecer ao evento. Abimael achou estranho a coincidência, mas não desconfiou. A noite foi memorável: cada um dos presentes no lançamento, incluindo os funcionários da livraria e uma prostituta que passava pela calçada, eram obrigados a recitar os versos desavergonhados da autora. Nei recitou sem ler. Abimael nem percebeu. Meses depois, a farsa foi descoberta.Com Paulo Augusto foi diferente. Ainda em 1976 e morando no Rio de Janeiro, o autor mostrou a cara e sacudiu a sociedade carioca com os poemas homoeróticos engajados de Falo, antes mesmo da fundação do movimento gay no Brasil. A Sebo Vermelho resolveu reeditar o livro em 2003 e tem a obra como umas das mais importantes do seu acervo.O reconhecimento, porém, não significou maior interesse do público. "As pessoas não compram, não lêem poesia", reclama Paulo, que, ainda engajado, defende a divulgação da poesia erótica na televisão e em saraus, por exemplo. "Mas deveria ser misturada com outros tipos de poesia, para não causar tumulto na platéia", brinca."A literatura erótica explora a sedução, a posse e a entrega, a magia do tema sexual. A pornografia, tanto na arte como na vida real, é o descalabro do sensual, do erótico", explica Nei Leandro, para quem a divisão não é percebida pelo grande público, que vê tudo como uma "grande sacanagem".No caso do Rio de Janeiro, a confusão desvalou para o lado pessoal, e motivou o lamentável episódio na escola do Rio de Janeiro. "Às vezes as pessoas ficam me olhando como se fosse um anormal, como se tivesse uma tara e a espalhasse em forma de poesia". Já imaginou o autor de As Pelejas de Ojuara, adivinhando possivelmente o sentimento daqueles pais que pediram para demitir o professor após descobrirem que ele era, também, poeta?



Primeira Comunhão

Por trás daquelas roupas pretas, encardidas,o padre era lindo como um adolescente.E parecia mais ingênuo do que a mocinharebelde e safada nos seus dezesseis anos.Eu o adivinhava nu, duro como um castigo,eu o via dentro de mim como um milagre.Os jogos de sedução tiveram duraçãode jogos olímpicos, mas a medalha veio.Um dia ele me despiu, ajoelhou-se como quem rezae mamou em mim pela eternidade.