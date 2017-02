ABC/UnP/Art&C aplica 10 a 0 no Macau e está na final do primeiro turno do Estadual Adversário vem da outra semifinal entre Angicos e Fernando Pedroza.

O sábado do clássico-rei começou com vitória para os alvinegros. Hoje à tarde, em Nova Parnamirim, o ABC/UnP/Art&C goleou Macau por 10 a 0, garantindo com folga a classificação para a grande final do primeiro turno do Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal, que será disputado na próxima semana, nos dias 15 e 17. O adversário vem da outra semifinal entre Angicos e Fernando Pedroza, que jogam hoje à noite, em Angicos.



Os gols da sonora goleada sobre Macau foram marcados por Antônio Carlos (3), Betinho (2), Sandro Pelé (2), Charles (2) e Almir. A equipe comandada pelo técnico Rogério Mancini atuou com Matheus, Charles, Almir, Anderson e Antônio Carlos, depois Ricardo, Paulo Evandro, Sandro Pelé, Walber, Deivinho, Dedé e Betinho. O jogo em Nova Parnamirim contou com a presença dos dirigentes Rubens Lemos Filho e Arturo Arruda, e do ídolo alvinegro Danilo Menezes



Fonte: Assessoria de imprensa ABC/UnP/Art&C