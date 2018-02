Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta quarta-feira (1°)

Fátima Bezerra (“União por Natal”) Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal se reúne com assessoria às 8h e depois sai em Caravanas do Trabalho em Nazaré, Bom Pastor e Cidade da Esperança. Às 14h faz caminhada e finaliza com comício no Machadão.

Joanilson Rego (“Liberta Natal I”)

O candidato visita a FAL às 8h30 e às 12h30 almoça com amigos e empresários no Ágape Clube. À tarde visita lideranças em Nova Natal (16h) e em Igapó (18h).

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual inicia o dia em caminhada em Lagoinha (saída às 8h do terminal de ônibus do Serrambi), às 10h30 participa de reunião na Procuradoria Geral de Justiça do RN e uma hora depois vai a encontro na Assembléia de Deus no Alecrim. Ao meio-dia encontra empresários no Ágape Clube e às 15h inicia caminhada pelas Rocas, com encerramento no pátio da Semov.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado estadual encontra moradores do Bom Pastor (8h) e Petrópolis (9h). Às 10hparticipa de reunião na Procuradoria Geral de Justiça do RN, às 16h caminha no conjunto Parque das Dunas e faz comício de encerramento. À noite se reúne com lideranças da av. Pompéia (19h), do conjunto Soledade II (20h) e Pirangi (21h).

Pedro Quithé (PSL)

Visita a amigos e familiares durante todo o dia.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato participa de mutirão na zona norte às 8h15 e às 10h30 vai à reunião na Procuradoria Geral de Justiça do RN. Às 15h visita lideranças estudantis de Petrópolis e às 19h participa de mutirão na zona oeste,