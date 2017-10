Guarda Municipal: aprovação do estatuto pode melhorar funcionamento

As dificuldades para conseguir verba e gerenciar a logística de trabalho da Guarda Municipal de Natal (GMN) poderão acabar com a aprovação de um estatuto para os profissionais da área.Funcionando como departamento da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU), a Guarda tem uma verba mensal de R$ 20 mil, só que mais de 50% desse dinheiro é destinado a alimentação do efetivo.“Com a aprovação do estatuto, a situação avançaria muito”, enfatiza o comandante Manoel Menezes. Uma das mudanças provocadas por esse processo seria o afastamento da Guarda da STTU, e a criação de uma subsecretaria ligada diretamente ao gabinete da Prefeitura.Na visão do comandante, o status de secretária daria à GMN a possibilidade de melhorar o recebimento de verbas. Segundo Manoel, o que colaborou para algumas progressões que aconteceram na Guarda foram dois recursos vindos do Governo Federal.Em 2004 foram R$ 520 mil e no ano passado o montante chegou a R$ 500 mil. As duas verbas tinham como destino a aquisição de equipamentos, capacitação dos profissionais e ações de prevenção.A garantia de ser subsecretaria traz, conforme o estatuto, a criação de mais setores na GMN. Existem, hoje, os subcomandos de segurança e o de instrução/material. A modificação surge com mais dois setores. “ Essa divisão ajuda na coordenação da guarda. Vai contribuir para otimização dos trabalhos”, explica o comandante.Outro ponto importante apresentado no estatuto é a definição das atribuições de cada servidor da Guarda. Atualmente, a função exercida pelos guardas é definida por portarias internas.Há mais de um mês, o estatuto está sendo apreciado pela assessoria jurídica da STTU, para poder ser encaminhado à Prefeitura. “ Precisamos da aprovação na Câmara do Vereadores, e eles não têm demonstrado objeções à idéia. Acho que dessa vez dá certo”, diz Manoel Menezes, salientando ser a quinta vez que tenta aprovar o estatuto.