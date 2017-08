Chuva forte na última noite do MADA 2008

Vlademir Alexandre Mallu Magalhães (SP) foi a sensação indie da noite.

Na terceira e última noite do Festival MADA, uma velha conhecida do público resolveu dar as caras na arena do hotel Imirá: a chuva. Mas nem o aguaceiro que caiu ininterruptamente durante boa parte da noite impediu o Cordel do Fogo Encantado de hipnotizar a platéia durante seu show.Ainda com céu aberto, a noite começou com o grupo Rosa de Pedra, único nome potiguar na escalação do sábado. Apesar de ser o primeiro show da noite, um público de bom tamanho acompanhava com interesse o show, que surpreendeu no encerramento com a participação das dançarinas da Cia. Xamã Tribal.Em seguida foi a vez dos paraibanos do Sem Horas enfrentarem problemas técnicos que deixaram o vocalista sem som no microfone durante a primeira música inteira. No decorrer do show, os problemas foram minimizados, mas o rock datado da banda continuou sem despertar muito interesse.O público parecia mais afeito mesmo aos cariocas do Macanjo. Com um pop rock açucarado, a banda conseguiu a façanha de fazer o povo dançar, mesmo sem conhecer nenhuma música da banda.Já os mineiros do Falcatrua aparentemente se esqueceram ou não entenderam o propósito de tocar em um festival grande para uma platéia desconhecida. Durante a meia hora a qual tinham direito, tocaram nada menos que três covers, indo de Tom Zé a Tim Maia, passando por Belchior.As canções autorais apresentadas e os pulos e trejeitos do vocalista, contudo, agradaram muita gente, sobretudo aos fãs dos também mineiros do Jota Quest.A sensação indie da noite, Mallu Magalhães (SP), subiu ao palco meio sem jeito, mas logo conquistou a simpatia da multidão que se reuniu para vê-la. Surpresa por encontrar tantos admiradores de seu pop folk fofinho, a cantora de 15 anos aproveitou o espaço e além de seus sucessos conhecidos na internet, mandou versões de Johnny Cash e Beatles.A chuva começou pouco depois das primeiras músicas do Cordel do Fogo Encantado. Contando com um aparato cênico de dar inveja a bandas de grande porte, os pernambucanos de Arco Verde mostraram porque exercem tamanho fascínio sobre seus fãs. Lirinha, o vocalista com ares de profeta, hipnotizou os presentes com seus trejeitos teatrais e letras poéticas.Bem mais contido que o líder, o resto do grupo se encarregou de proporcionar a base sonora de percussão e violões. Mesmo com configuração instrumental relativamente simples e predominantemente acústica, o Cordel do Fogo Encantado apresenta uma carga diferente em cima do palco, raramente encontrada nos registros de estúdio da banda. De tão embasbacada, a platéia pareceu nem notar que a chuva aumentava.Acabou sobrando pra Josh Rouse. O americano até veio bem intencionado, mas com a chuva e o vento cada vez mais fortes, pouca gente se arriscou a permanecer na frente do palco para ouvir o folk pop de músicas como “Sweetie” e “Hollywood Bassplayer”.Os poucos fãs do cantor que estavam ali só para vê-lo foram desistindo gradativamente do sacrifício, até sobrarem uns poucos afoitos no final do show. Acabou passando despercebido da grande maioria do público.Sem dar trégua, o toró prosseguiu até o último acorde do show de Seu Jorge. Houve quem dançasse e cantasse cada palavra dos sucessos do cantor carioca, mas a maioria preferiu se abrigar na tenda eletrônica ou, simplesmente, ir embora.