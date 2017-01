Equipe Sportvida conquista competição de atletismo A delegação composta por 50 atletas foi a campeã geral da competição

A VII Maratona de Revezamento Pão de Açúcar de Fortaleza aconteceu no último domingo (6) e contou com a participação do Rio Grande do Norte. A equipe Sportvida representou o estado com 50 atletas nos revezamentos masculino e feminino de quatro, oito e dois atletas.



Foi a quinta participação do conjunto no evento. Em todas as edições o estado sagrou-se campeão, mas foi a primeira vez que atingiu o posto de campeão geral. O grupo norte-rio-grandense conquistou também o segundo lugar no revezamento feminino de quatro atletas e o terceiro lugar no masculino da mesma modalidade.



O coordenador e treinador do Sportvida, Erivan Pereira, explicou que a equipe não se intimidou com a participação de competidores de todo o Brasil. “Nós do Sportvida tivemos que superar os favoritos do Pão de Açúcar paulista, que no ano passado conquistaram o quarto lugar. Por isso, ele vieram bastante fortes esse anos mas conquistando o título”, explica.