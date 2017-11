Antônio Peixoto tem 18% de vantagem sobre o segundo colocado em Ceará-Mirim

Depois de ter sido suspensa pelo juiz José Dantas de Lyra, a pesquisa com intenções de voto a prefeito de Ceará-Mirim que mostra Antônio Abreu Peixoto (PR) com 18.16% na frente do segundo colocado, Fabrício Gaspar (PMDB), foi liberada neste domingo (14).Na pesquisa não estimulada, aquela em que o nome dos candidatos não são citados, o delegado Antônio Peixoto aparece com 45,83% das intenções de voto, enquanto o engenheiro Fabrício Gaspar tem 27,67% da preferência do eleitorado e a petista Sheila, 1%. A 20 dias das eleições, o percentual de indecisos ainda é alto: 23% ainda não escolheu seu representante, e 2,5% dos entrevistados afirmou que votará em branco.Após ouvir os nomes dos candidatos, 49,83% dos eleitores preferiram Antônio Peixoto, 31,67% escolheram Fabrício Gaspar e 1,33% falaram o nome de Sheila. O número de indecisos diminuiu: 14%, mas os votos em branco aumentaram para 3,17%.A pesquisa foi registrada pela Consult no dia 9/9/2008, sob o número 1.417/2008, com o protocolo 54.848/2008. Ela havia sido suspensa liminarmente pelo juiz osé Dantas de Lyra, na última sexta-feira(12), a pedido da coligação que apóia Fabrício. Mas um recurso elaborado pela coligação “Grande Ceará-Mirim”, de Peixoto, levou a liminar ao Tribunal Regional Eleitoral e o juiz de plantão, Fábio Hollanda, liberou sua divulgação neste domingo (14).