Eleição: quem está na liderança pelo interior

Com exceção de Jardim do Seridó, onde a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é de apenas 1,56% das intenções de voto, nos outros municípios há candidatos que disparam com até 30% de vantagem. Confira abaixo uma parcial dos números pelo interior do estado.De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Perfil, no último final de semana, o atual prefeito Bibi Costa do PR ocupa a liderança. Em segundo lugar está o representante do PCdo B, Roberto Germano com 34,17%. Já Wanderley Mariz (PSDC) soma 1,5% dos votos válidos.A diferença entre o primeiro e segundo colocado é de 15%. A pesquisa entrevistou 600 pessoas. A margem de erro é de 3,99% para mais ou para menos.De acordo com a Pesquisa Certus/Rádio Cabugi do Seridó o Padre Jocimar (PMDB) lidera com uma diferença sobre o segundo colocado de 1,56% na estimulada, e menos de 1% da espontânea.A estimulada mostra o seguinte resultado: Padre Jocimar soma 48,44%. Edimar Medeiros tem 46,88% das intenções de voto. O candidato José da Noite possui 2,50%. A margem de erro da pesquisa é de 3% para mais ou para menos. Foram entrevistadas 320 pessoas na zona urbana e rural do município.Se as eleições fossem hoje o prefeito e candidato à reeleição de Florânia, Flávio José (PT) venceria seu adversário Sinval Salomão (PTB) com uma diferença de 7,1%.De acordo com a pesquisa Certus, divulgada no sábado (20) pela Rádio Cabugi do Seridó, Flávio José na estimulada tem 47,58% enquanto que Sinval Salomão tem 40,48%. A pesquisa ouviu 620 eleitores na zona Rural e Urbana.A última pesquisa divulgada no dia 1° de setembro aponta o atual prefeito da cidade, sally Aaraújo na liderança com 60% das intenções de voto. O segundo colocado Lalau Medeiros (PMDB) soma 26%.A pesquisa foi ralizada pelo Instituto Agorasei e ouviu 348 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Cruzeta. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 5,1 pontos percentuais.A atual prefeita da cidade Cessa Macedo (DEM), lidera com 65,4%. O adversário, Edgar Horácio do PDT contabiliza 29,5% das intenções voto.A pesquisa foi realizada no dia 10 de setembro pelo Instituto Agorasei e ouviu 353 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Ipueira. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 4,5 pontos percentuais.Em Parelhas o candidato Francisco do PT sai na frente com 46,9% na preferência do eleitorado. O empresário Formiga Preta (PR) é citado por 40,6%. Bezerra (PSOL) tem 2,4%.A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 13 de setembro deste ano e ouviu 409 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Parelhas. A margem de erro é de 4,7 pontos percentuais. O levantamento foi solicitado ao Instituto Agorasei pela Rádio Cabugi do Seridó.