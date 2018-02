Pesquisa Ibope aponta proximidade do segundo turno Micarla de Sousa aparece com 46% e Fátima Bezerra com 33%.

A pesquisa Ibope, encomendada pela InterTV Cabugi aponta que apenas 3% separam a eleição municipal do segundo turno. Isso porque, de acordo com números apresentados pelo blog Panorama Político da Tribuna do Norte, a candidata do PV, Micarla de Sousa, aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Fátima Bezerra (PT) registra 33%. Apesar da diferença de 13% entre as duas, a soma dos demais candidatos se aproxima do total da líder na pesquisa.



Em terceiro lugar nas estatísticas do Ibope está o candidato do PPS Wober Junior, com 4% das intenções de votos. Em seguida vem Miguel Mossoró (PTC) com 3% e Joanilson de Paula Rego (PSDC) com 2%. Dário Barbosa apresenta 1%. Já Sandro Pimentel (PSOL) e Pedro Quithé (PSL) não pontuaram.



Ainda de acordo com os números da pesquisa Ibope/InterTV Cabugi mostram ainda que o percentual de indecisos é 6% e brancos e nulos 5%. No total, foram ouvidas 805 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de 3%.