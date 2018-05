Trapalhada: confusão entre hospital, Itep e família provoca troca de corpos

Fotos: Thyago Macedo Corpo foi retirado do cemitério na tarde desta sexta-feira (24).

Cleide ficou assustada ao chegar no Itep e não encontrar o corpo do tio.

Túmulo foi aberto para retirada do corpo.

Com a confusão, necrotomistas do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) tiveram que desenterrar o corpo que estava no cemitério do Bom Pastor e trocá-lo pelo verdadeiro dono da cova. A trapalhada começou na última quarta-feira (22), quando Ailton Targino morreu dentro do hospital Walfredo Gurgel.No mesmo dia, a sobrinha dele, Cleide Ferreira, foi à unidade de saúde para tentar identificar o corpo do tio. “Eu estava bastante nervosa e cansada por ter passado o dia procurando por ele. Quando cheguei ao Walfredo já era noite. Me lembro que reconheci o corpo, mas como estava escuro acho que houve uma troca”, relata.No dia seguinte, quinta-feira (23), Cleide foi ao Itep onde os peritos haviam feito a necropsia no corpo. “Depois que eles limparam eu vi que não era meu tio. Ai pronto, tive que voltar ao hospital para destrocar os corpos. Assim foi feito e o verdadeiro cadáver do meu tio veio para o Itep ontem [quinta-feira]”, frisa.Por ironia do destino, o corpo do tio de Cleide tinha sido trocado novamente, desta vez com Manoel. Os familiares dele programaram a retirada do cadáver para a manhã desta sexta-feira. No entanto, ao invés de mandar algum representante da família, representantes de uma funerária estiveram no necrotério e retiraram o corpo trocado.Com isso, Ailton foi levado pelos funcionários da funerária e sepultado por volta das 11h. Quando chegou ao Itep, dona Cleide constatou que seu tio não estava mais lá, o que fez os necrotomistas do Instituto irem ao cemitério de Bom Pastor e realizar a exumação.

Nominuto.com

conseguiu flagrar os profissionais do Itep retirando o corpo do cemitério e o levando de volta ao órgão para destrocar. Os necrotomistas disseram que o erro foi da família de Manoel que não acompanhou a liberação do corpo para conferir antes da retirada da funerária.O desenterro do corpo de Ailton chamou atenção até do coveiro do cemitério do Bom Pastor. “Trabalho aqui há 30 anos e nunca vi um corpo ser desenterrado”, afirma Manoel Domingues. O túmulo onde o cadáver tinha sido colocado tinha, inclusive, sido lacrado com cimento e teve que ser quebrado.