Victor Uchôa conquista 1ª posição nos treinos livres no Campeonato Brasileiro de Kart Prova ocorre de terça-feira (8) a sábado (12), no Kartódromo Júlio Venturo, na cidade de Eusébio, no Ceará.

O sonho de chegar ao pódio no Campeonato Brasileiro de Kart está mais próximo para o atleta potiguar Victor Uchôa. Competindo com todos os adversários que estarão na prova, ele conquistou a primeira posição nos treinos livres desta terça-feira (8).



A prova ocorre desta terça-feira (8) a 12 de julho, no Kartódromo Júlio Venturo, na cidade de Eusébio, no Ceará. Na categoria de Victor, a mirim, são esperados cerca de 20 pilotos na disputa pelo importante título nacional.



O tempo do jovem potiguar foi de 56s 450. "Foi um grande resultado que nos dá esperanças de uma boa colocação final", declarou o pai do piloto, o empresário Gláucio Uchôa. Para ele, a conquista de hoje atesta o excelente nível técnico de Victor, já elogiado por ídolos do automobilismo como o piloto Nelson Piquet.



Até a realização das baterias, Victor ficará focado na prova para que todo o trabalho feito ao longo desse ano seja refletido na hora da bandeirada final.



A prova do brasileiro é diferenciada não apenas pelo alto nível técnico dos participantes. Ao contrário da maioria das competições, o campeonato é realizado ao longo de uma semana inteira e tem quatro baterias.



Na terça e quarta, os treinos livres aquecerão os pilotos para a toma da de tempo na quinta. A prova acontece com duas baterias na sexta e outras duas no sábado, quando os campeões enfim serão definidos.



Fonte: Assessoria de imprensa Victor Uchôa