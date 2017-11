O hipismo trouxe duas medalhas de bronze para o Brasil e as duas vieram do cavaleiro Marcos Alves, o Joca (cadeirante). A última medalha foi conquistada, nesta quinta à noite, em Hong Kong.Joca ficou em terceiro na disputa do estilo livre com música na calsse Ib, com 67.333 pontos, montando o cavalo Luthenay.O ouro e a prata ficaram com a Grã-Bretanha. Lee Pearson venceu com 77.057 pontos e Ricky Baldshaw foi o segundo somando 70.444.