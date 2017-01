No supermercado deve-se dar preferência aos alimentos integrais

Vlademir Alexandre É preciso vencer o apelo dos ricos em gordura e dar preferência aos alimentos integrais.

O arroz do tipo um é o mais indicado, assim como o feijão do tipo um ou dois. “Eles são mais bem selecionados. O consumidor não desperdiça muitos grãos.” Os pães devem seguir a mesma linha dos grãos, priorizando aqueles de farinha integral. “Mas mesmo que sejam integrais, é preciso avaliar a composição nutricional e preferir os pães com menor teor de sódio.”Quem não pode pagar um pouco mais caro pelos alimentos integrais, pode buscar a base da alimentação nas raízes (macaxeira e inhame), nas tapiocas e cuzcuz, que são naturais, saudáveis, acessíveis (tanto em preço quanto em oferta) e trazem os mesmos benefícios.Seguindo a filosofia dos alimentos mais naturais possíveis, a nutricionista indica o açúcar mascavo. “Ele tem sais minerais, ao contrário do açúcar branco refinado, que só contém calorias e carboidrato, engordando os consumidores”, compara.Um mito que a nutricionista quebra diz respeito à indispensabilidade do leite, que diz-se no senso comum, ser a maior fonte de cálcio.“O cálcio do leite não é tão biodisponível (ao ser ingerido não absorve totalmente os nutrientes) do que em outros alimentos. Os vegetais de folhas escuras, como couve, brócolis e espinafre, contêm bastante cálcio e ainda o ferro, que auxilia na absorção.”Sobre as carnes, é preciso observar a cor. “Elas precisam estar bem vermelhas e se estiverem esverdeadas já estão em processo de decomposição.” Os peixes, por sua vez, precisam estar com a pele brilhante, as escamas regulares e os olhos vivos. “Supermercado não é o melhor local para comprar peixe de qualidade”, considera.A seção de óleos é uma das que contém mais armadilhas para a saúde. “Se possível, o óleo deve ser de canola, pois tem um equilíbrio de ácidos graxos e gordura monossaturada, que é mais indica por melhorar o colesterol bom.” O azeite também é preferível que seja de oliva e extra-virgem a 0,5 de acidez, devido ao processamento do óleo, quer serve para purificá-lo.De forma resumida, o que fica claro é que o consumidor deve dar preferência aos alimentos naturais, pois os conservantes acabam com a qualidade do produto e têm menos disponibilidade de proteínas, que são essenciais no dia a dia corrido de qualquer cidadão dos tempos atuais.