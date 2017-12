Boa tacada!

Artur Dantas O professor Jamilson Martins (Esq.) festeja a oficialização da Federação de Golfe com seus amigos.

O presidente da Federação, Jamilson Martins, explicou que o esporte chegou ao RN através de adaptações. Primeiro, foram organizados dois campeonatos no Centro Administrativo, espaço cercado por uma ampla área verde, mas circundada de prédios. Em seguida, passou a ser disputado em Santa Rita e Pirangi, praias que ofereciam um grande recuo na maré baixa, porém, a instabilidade da tábua de marés dificultava um calendário fixo.Atualmente, o Sesi é o espaço onde o golfe é praticado há dois anos nas quartas-feiras e domingos, no qual o mini-golfe é disputado apenas como lazer e recreação. Apesar dessa característica, campeonatos foram realizados constantemente envolvendo crianças, adolescentes e adultos. Com a atuação da Federação, Jamilson acredita que as regras deverão ser seguidas mais corretamente, dividindo os praticantes por faixa etária e sexo.A Federação passa a funcionar com uma média de 31 jogadores que freqüentam regularmente as competições. A idéia da presidência é retomar os jogos no Centro Administrativo através de uma parceria com o poder público. Jamilson acredita na possibilidade de humanizar o espaço utilizando-o não apenas como local fixo das tacadas, mas também como espaço para caminhadas, tornando-se um novo local de divertimento para o natalense.Outra benesse para o Estado é o caráter turístico. O presidente prevê que o golfe, assim como na Europa, sirva de paisagem para que empresários brasileiros ou estrangeiros fechem importantes negócios nos campos. Para isso, um grupo espanhol projetou a entrega de cerca de 15 campos para os próximos anos, um deles com a possibilidade de entrega até o final do ano. A partir da prática nos campos, o esporte no RN deve alcançar um padrão mais profissional.“O turismo pede isso. Quando recebemos um turista europeu, ele quer ver a praia, mas também, algo de semelhante com o seu País. Os campos de golfe atraem esse público. Se deixarmos para lá, eles passam e se dirigem aos estados vizinhos que possuem características semelhantes às nossas, além da possibilidade de prática do esporte”, explica Jamilson.Mesmo com toda a gama de oportunidade nos negócios vislumbrada por ele, o amadorismo ainda segue como a técnica da Federação. A explicação dada pelo dirigente é que o esporte tem como característica a integração, a diversão e a filosofia da vida saudável. Apesar disso, ele não descarta que o esporte seja encarado, pelos profissionais, como uma forma de conquista de prêmios em dinheiro. O golfe é elitista e gera grandes negócios. “Creio que teremos uma liga amadora e outra profissional”, especula.A contrapartida para a prática do golfe é a preocupação envolvendo o meio-ambiente. A construção de campos envolve uma grande área, onde a fauna e a flora devem ser respeitadas. Ainda estuda-se na capital uma forma onde a prática seja desenvolvida sem grandes prejuízos para a natureza e os negócios.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)