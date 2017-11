Damião Pita: A nossa meta é drenar e pavimentar 75% de Natal até dezembro

Ana Paula Oliveira

“A nossa meta até dezembro é drenar e pavimentar 75% de Natal”. As palavras são do experiente secretário municipal de Obras e Aviação, Damião Pita que está realizando duas grandes obras na cidade.A drenagem e pavimentação dos bairros Nossa Senhora da Apresentação (zona norte) e Capim Macio (zona sul) somam R$ 156 milhões, sendo R$ 112 milhões para o primeiro e R$ 44 milhões destinados a segunda obra. A quantia é uma boa parte dos R$ 170 milhões disponíveis para a Secretaria Municipal de Obra e Viação (Semov) este ano.Um das maiores críticas da população às obras de drenagem e pavimentação é que elas ocorrem sem esgotamento sanitário. Segundo Damião, antigamente a Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), por falta de verba, não conseguia realizar os projetos em conjunto com a Semov.“Nossa Senhora da Apresentação, Capim Macio, Passo da Pátria e Comunidade da África, na Redinha estão passando por drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário ao mesmo tempo” apontou o secretário.No entanto, localidades mais antigas como Candelária e Morro Branco precisam ter seu calçamento todo quebrado para receberem o esgotamento da Caern, causando mais transtornos para os moradores.Em fase de elaboração, desde julho, o Plano Diretor de Drenagem (PDD) pretende recuperar as 35 lagoas de captação mais antigas de Natal, das 51 existentes. Além disso, o projeto vai orientar todo o sistema de drenagem do município.“O Plano em si não resolve nada. O que amenizará a situação é sua execução”, disse Damião deixando claro que o PDD será entregue em dezembro e apenas na próxima gestão será posto em prática.Para diminuir os problemas de inundações as margens das lagoas, o secretário da Semov exemplificou o que o Plano pode trazer. “Lá em São Conrado devemos trocar o sistema de bombeamento por galerias que levarão a água direto para o Rio Potengi”.“O asfalto é de boa qualidade, mas em algumas situações se desmancha porque é velho”, respondeu o representante da secretária às críticas sobre a qualidade do calçamento de Natal. Ele lembra que já começou a recuperar as ruas, depois das grandes chuvas que assolaram a cidade.