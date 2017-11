Em Natal, Dilma Roussef participará de caminhada em Mãe Luiza ao lado de Fátima Ministra-chefe da Casa Civil desembarca em Natal às 18h e, além da caminhada, terá reunião com empresários.

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef (PT), chega ao Rio Grande do Norte às 18h desta sexta-feira (12). Ela vem a Natal participar da campanha da candidata a prefeita e companheira de partido, Fátima Bezerra. Na agenda de Dilma no Estado, consta uma caminhada no bairro de Mãe Luiza e reunião com empresários.



De acordo com o deputado estadual Fernando Mineiro (PT), o desembarque da ministra-chefe da Casa Civil no aeroporto Internacional Augusto Severo está previsto para as 18h. “Assim que chegar ela participará de uma caminhada ao lado de Fátima, no bairro de Mãe Luiza. Em seguida, Dilma se reunirá com empresários”, informou Mineiro.



O deputado disse ainda que no sábado (13) pela manhã, Dilma Roussef retorna a Brasília. A vinda da ministra-chefe é uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de alavancar a campanha da candidata Fátima Bezerra.



Além de Dilma, já estiveram em Natal participando de eventos políticos os ministros do Desenvolvimento e Ação Social, Patrus Ananias, e do Turismo, Luiz Barretto. O ministro da Educação, Fernando Haddad, também pretendia participar da campanha, mas teve que adiar os planos devido o falecimento de seu pai dois dias antes da data marcada para sua vinda.



Agora, o próximo nome petista com data marcada para desembarcar em Natal é o presidente Luis Inácio Lula da Silva. No dia 19 deste mês, ele estará na capital e participará de eventos políticos ao lado de Fátima Bezerra.