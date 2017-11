Grupo Gira Dança abre inscrições para novos bailarinos Seleção será feita no próximo sábado (13), no Espaço Gira Dança. Grupo se apresenta em Recife nesta quarta (10).

O Grupo Gira Dança realiza no próximo sábado (13) uma seleção para bailarinos não-deficientes, deficientes visuais e deficientes físicos que queiram fazer parte da companhia.



As vagas estão disponíveis para bailarinos entre 15 e 35 anos, que tenham experiência básica com dança (para não-deficientes), disponibilidade para ensaios às terças, quartas e sextas das 19h às 21h30 e disposição para acompanhar a agenda de apresentações da companhia, incluindo eventos fora de Natal.



A seleção será realizada a partir das 15h, no Espaço Gira Dança, localizado na Rua Frei Miguelinho, 100, Ribeira.



O grupo Gira foi criado por Anderson Leão e Roberto Morais e já conquistou duas vezes o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, agraciado pela Caravana Funarte de Circulação e selecionado pelos editais da Caixa Econômica e BNB de Cultura.



Na próxima quarta-feira (10), o Gira Dança se apresenta em Recife, dentro da programação do Congresso de Turismo Muito Especial de Pernambuco.



Na ocasião, a companhia apresenta um trecho da montagem inédita Em seu lugar, com coreografia de Anderson Leão, figurino do próprio grupo e música de Uakti, Cloudbreak, Juarez Maciel e grupo Muda e Looper.



Outras informações sobre a seleção pelo telefone (84) 9955-9966, com Anderson Leão.