Erosão costeira é o fenômeno que vem provocando destruição nas orlas Ronaldo Fernandes Diniz, doutor em Geologia Costeira e Ambiental e professor do Cefet-RN, diz que a erosão é de certa maneira causado pelo homem.

Erosão costeira. Esse é o fenômeno natural observado nas orlas marítimas do Estado que vem acarretando destruição de parte do calçamento das orlas da praia de Ponta Negra e do Meio.



Pelo menos é o que acredita o doutor em Geologia Costeira e Ambiental e professor do Cefet-RN Ronaldo Fernandes Diniz. Segundo ele, o fenômeno corresponde ao processo de erosão da linha de costeira ocasionado pela ação das ondas e marés.



“A erosão é de certa maneira causada pelo homem, pois se ninguém morasse próximo à linha de costa este problema não existiria. Deve-se ressaltar que o problema do fenômeno de erosão não se restringe apenas às linhas de costa oceânicas, podendo também ocorrer em praias associadas a corpos d’água interiores, como lagoas e lagunas”, salienta.



Ele explica que quando isso acontece a tendência é o homem proteger o seu imóvel executando obras de contenção que muitas vezes funcionam apenas como paliativos.



Questionado se existia um período do ano em que o fenômeno era mais intenso, ele informa que o interessante é observar a tábua de marés, que geralmente é forte durante o período de lua cheia.



Para evitar a destruição, o professor de Geologia do Cefet-RN sugere que obras planejadas com estudos técnicos sejam realizadas nas orlas. “Na maioria das vezes são obras intempestivas, insuficientes”, considera