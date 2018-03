Secretaria Municiapal de Educação cria programa de tempo integral A criança deverá ficar na escola durante o turno matutino e vespertino. A expansão da jornada será feita através de oficinas de aprendizagens.

Começa a vigorar nos Núcleos Educacionais de Apoio à Criança e ao Adolescente dos bairros de Mãe Luiza, Quintas, Lagoa Nova, Guarapes e Planalto, nesta terça-feira (07), o “Programa de Educação em Tempo Integral - Um caminho para a Cidadania”. Pelo menos, é o que foi publicado hoje, no Diário Oficial do Município (DOM), pelo secretário de Educação substituto, Pedro Jorge Ferreira.



De acordo com a portaria 133/08, do último dia 2, a decisão de colocar em prática o programa foi baseada no Plano Municipal de Educação, que estabelece a implantação gradativa do ensino em Tempo Integral.



A criança deverá ficar na escola durante os turnos matutino e vespertino. A expansão da jornada será feita através de oficinas de aprendizagens, atividades culturais e esportivas. A publicação afirma que no contraturno estarão inseridas as disciplinas de arte, educação ambiental, informática, língua portuguesa, matemática e educação física.



Para orientar essas atividades, a escola terá um coordenador pedagógico com quarenta horas semanais de trabalho, nos dois turnos. Porém, a execução das atividades junto aos alunos será realizada por universitários ou pessoas com experiência comprovada e reconhecida na área de atuação, que serão pré-selecionados pela secretaria e contratadas em caráter de estágio.



O desenvolvimento das atividades poderá ser utilizado em espaços adequados e ociosos das escola. Alunos participarão das atividades a partir de um termo de compromisso firmado entre escola e família.