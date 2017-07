Confira a agenda dos candidatos para esta sexta-feira (15)

Miguel Mossoró (PTC) Miguel Mossoró (PTC)

Às 8h o candidato participa do lançamento do |Guia do Prefeito Empreendedor no Sebrae. Às 10h reúne-se com a equipe da TVU na UFRN e ao meio-dia almoça no restaurante da UFRN. Às 15h participa do “Justiça na Praça” no largo do Teatro Alberto Maranhão, às 17h visita amigos nas Rocas e às 20h vai a evento no Centro de Convenções.

Sandro Pimentel (PSOL)

Às 6h30 o candidato faz agitação no cruzamento da av. Airton Sena com av. Roberto Freire, às 8h30 participa do Guia do Prefeito Empreendedor no Sebrae, às 10h faz panfletagem no Campus das UFRN e às 17h faz nova agitação, dessa vez na av. Airton Sena. Às 18h30 assiste aulas de graduação na UFRN. Às 22h vai ao festival MADA.

Fátima Bezerra (PT)

Às 8h30 deputada federal participa do lançamento do Guia do Prefeito Empreendedor no Sebrae. Às 10h reúne-se com assessores, às 14h vai a um encontro de mulheres no restaurante Cuxá e às 15h faz caminhada no bairro Vila Paraíso (concentração: av. das Fornteitas com a rua Irmã Vitória). Às 18h reúne-se com prifissionais da área tecnológica no CREA.

Wober Júnior (PPS)

Pela manhã, o deputado estadual participa do lançamento do Guia do Prefeito Empreendedor no Sebrae (8h) e grava programa eleitoral (10h). Às 16h faz caminhada no Santarém, às 19h reúne-se com lideranças do conjunto Pajuçara e às 21h encontra grupo de advogados.

Pedro Quithé (PSL)

Às 8h o candidato participa do lançamento do Guia do Prefeito Empreendedor no Sebrae. Depois viaja para o interior para cumprir agenda profissional.

Micarla de Sousa (PV)

Pela manhã, a deputada federal vai ao lançamento do Guia do Prefeito no Sebrae (8h) e reúne-se com coordenadores de campanha (10h). À tarde, grava programa eleitoral (13h) e faz caminhada nas comunidades de Nova Natal e loteamento Nova Jerusalém (15h). Às 19h vai à missa dos ex-alunos do colégio Marista e às 21h vai à posse do Conselho Comunitário de Santos Reis.A agenda de

Dário Barbosa (PSTU)

