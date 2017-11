ABC/UnP/ART&C apresenta suas "armas" para classificatória da Taça Brasil

Arquivo Rubens Lemos Filho conversou com os atletas e acredita numa boa campanha.

Atual tetracampeão estadual de futsal, o elenco alvinegro passou por uma reformulação e contratou oito jogadores para reforçar a equipe na preparação visando a competição nacional, em novembro.Foram contratados os goleiros Bizinho e Wasley; os alas/pivôs Rafinha e Tiago; os fixos Gustavo, Acidézio e Rafael negão; e os pivôs Serginho e Luciano. Dos novos reforços, apenas este último ainda não tinha chegado a Natal nesta quarta-feira (10).Alguns dos reforços contratados pelo ABC/UnP/ART&C têm passagem por clubes no exterior, como por exemplo o pivô Serginho. Barcelona, Celta de Vigo e Córdoba – todos da Espanha – foram algumas das equipes defendidas por ele, que se mostrou satisfeito e confiante em defender o alvinegro. “Minhas expectativas são as melhores. Temos um plantel amplo e os jogadores demonstram que são bons. Tenho certeza que o trabalho será bem feito”, comentou.Além da apresentação dos reforços da equipe, foi anunciada a efetivação de Marquinhos como técnico do ABC/UnP/ART&C. Para o novo comandante do futsal alvinegro, a equipe se qualificou bastante para a competição. “Estamos com uma boa expectativa para os trabalhos e vamos focados na conquista do título”, declarou. Ele informou que “os treinos serão realizados em dois períodos” nos próximos 45 dias.Durante a apresentação dos jogadores alvinegros, o diretor Rubens Lemos Filho – ao lado da comissão técnica – teve uma conversa franca com os atletas e explicou a realidade do clube.Rubens apresentou o treinador aos atletas e disse que “ele terá total autonomia com a equipe”. Ele lembrou a reformulação vivida pelo ABC/UnP/ART&C. “Precisávamos mudar o ambiente e a maneira de pensar de cada um”, afirmou. Ele ressaltou a qualidade dos jogadores que formam o grupo. “Vamos fazer uma grande equipe”, garantiu.O diretor do alvinegro comentou que os jogadores devem ter a mentalidade da competição que vão enfrentar e deixou um aviso com relação às “panelinhas” (grupinhos de atletas que se formam): “Isso acabou. Se souber disso, coloco para fora”. “Queremos profissionalismo. Nossa equipe já é comentada em toda a região (Nordeste) pela sua qualidade”, disse.Na fase classificatória da Taça Brasil, em Fortaleza, o ABC/UnP/ART&C vai enfrentar o Horizonte (CE), o Fortaleza (CE) e outros dois adversários – representantes da Paraíba e Piauí – ainda a serem definidos. Avançando nesta etapa, o alvinegro vai a Macapá, no Amapá, para a fase final da competição, que será realizada de 22 a 29 de novembro.