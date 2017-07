UFRN inscreve cerca de 2 mil pessoas no primeiro dia

Vlademir Alexandre Abertas 11 novas opções para os vestibulandos.

A presidente da Comissão Permanente de Vestibular (Comperve), Betânia Leite, informou que a expectativa é de um maior número de registros em relação a 2008, em razão do aumento de vagas.“Ano passado tivemos 24 mil inscritos no total. Com as 1.646 novas vagas, essa quantidade deve crescer de forma considerável”, diz Betânia.A maior chance de entrar na Universidade – são 5.648 vagas – junto com o aumento no número de cursos seriam os principais responsáveis pelo crescimento na demanda do vestibular. Segundo Betânia, uma comissão da UFRN está passando nas escolas e explicando como funcionam os cursos abertos este ano.

Cursos

Estão disponíveis na área Humanística II: Publicidade e Propaganda, Dança, Design, Gestão em Políticas Públicas, Letras Língua Espanhola. As pessoas que prestarem vestibular na área Biomédica terão mais duas opções: Fonoaudiologia e Gestão em Sistemas de Saúde.Na área Tecnológica II, o bacharelado em Ciências e Tecnologia funcionará, a partir do segundo semestre, nos turnos vespertino e noturno, com 250 vagas em cada horário.

Serviço:

Inscrições: de 11 a 31 de agosto de 2008Período do vestibular: dias 23,24 e 25 de novembro de 2008Outras informações: www.comperv.ufrn.br