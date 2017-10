Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta sexta-feira (5)

Miguel Mossoró (PTC)

: Pela manhã, o candidato visita correligionários em Parnamirim. À tarde faz caminhada no conjunto Nova Dimensão e o início da noite visita shopping na Zona Sul da cidade.

Micarla de Sousa (Coligação Natal Melhor)

: Às 9h30 a candidata faz caminhada no bairro São José e logo depois já estará no Km 6, também participando de caminhada. Às 11h a candidata estará reunida com dentistas no Conselho Regional de Odontologia. À tarde, Micarla estará caminhando pela comunidade Mar Del Plata, na Zona Norte, e às 20h participará de celebração religiosa.

Joanílson de Paula Rego (PSDC):

O candidato inicia suas atividades no dia tomando café da manhã com lideranças do bairro do Alecrim. Às 10h, visitará lideranças no bairro do Guamoré e, às 18h, estará visitando correligionários no Parque dos Coqueiros.

Sandro Pimentel (Coligação “Quem Sabe Faz Agora”):

O candidato iniciou a manhã reunido com profissionais de Segurança Patrimonial e às 9h faz caminhada no Shopping Popular e Centro Comercial do Alecrim. Ao meio-dia estará almoçando no restaurante Barriga Cheia, no Alecrim, e duas horas depois gravará programa eleitoral. Às 16h, Sandro Pimentel visitará Shopping Popular de Cidade Alta, às 21h30 estará na VII FECERN, no conjunto Panatis, e encerra suas atividades às 23h, conversando com pilotos no Encontro de Aerofobia, na Redinha.

Wober Júnior (É Melhor para Natal):

O candidato do PPS iniciou a manhã se encontrando com lideranças de Igapó, e às 10h30 estará visitando lojistas do Natal Shopping. Às 16h promove caminhada no bairro de Petrópolis e, às 20h30, terá encontro com moradores do conjunto Pirangi.

Fátima Bezerra (União por Natal):

A deputada federal inicia seu dia de campanha se reunindo com lideranças comunitárias, às 10h. Uma hora depois, Fátima faz caminhada pelo centro da cidade e, às 15h, fará um “caminhadão” por Gramoré, Eldorado e Gramorezinho. Às 19h30, terá reunião com moradores do Bairro Nordeste e, finalizando as atividades às 21h, promove jantar de adesão em restaurante de Petrópolis.Os candidatos

Pedro Quithé (PSL)

Dário Barbosa (PSTU)

ainda não enviaram suas agendas ao portal.