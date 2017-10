O novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), César Asfor Rocha, toma posse hoje (3), às 15h, juntamente com o vice-presidente, o ministro Ari Pargendler.Participam da solenidade os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Garibaldi Alves, do Senado, e Arlindo Chinaglia, da Câmara; os ministros Tarso Genro, da Justiça, e Nelson Jobim, da Defesa; e o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza.

* Fonte: Agência Brasil.