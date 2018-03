Polícia Militar registra 25 prisões por crime eleitoral no Estado

Ana Paula Oliveira Das 25 prisões, 10 foram por flagrante de pessoas vendendo ou consumindo bebida alcoólica, em Natal.

Das 25 prisões, 10 foram por flagrante de pessoas vendendo ou consumindo bebida alcoólica, em Natal.Ainda na capital, 8 pessoas foram detidas por crime eleitoral. No interior, a polícia registrou 17 ocorrências.O caso mais grave foi no município de Touros, onde o policial militar Petrônio Pereira Lago foi atingido por arma branca.“O policial foi operado e passa bem. O autor da cutilada já foi identificado e provavelmente nas próximas horas será preso”, disse o coronel Marcondes Pinheiro, comandante da PM em Natal.Além das prisões, a Polícia Militar confeccionou 52 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), também referentes a crime eleitoral.No entanto, apesar das ocorrências, o secretário estadual de Segurança Pública, Agripino Oliveira, avaliou como tranqüila as eleições no Estado.“O pleito e as comemorações na capital e no interior foram tranqüilas”, afirmou, em entrevista coletiva à imprensa, na manhã desta segunda-feira (6).Segundo ele, a antecipação de reforço policial contribuiu para a tranqüilidade do pleito.