Fátima quer levar cultura às regiões mais pobres de Natal

Delma Lopes - A prefeitura já possui uma lei de incentivo à cultura. Mas os artistas reclamam que é muito difícil viabilizar projetos por meio dela, e todo ano voltam para os cofres públicos cerca de R$ 1 milhão porque os artistas não conseguem empresas para captar esse recurso. Como os senhores, se eleitos, esperam acabar com essas dificuldades?

Fátima Bezerra -

Natal já tem muita coisa importante nessa área, como o Natal em Natal. Mas vamos agir mais nos bairros, principalmente nas regiões nas zonas Leste e Norte. Vamos implantar rede de pontos de cultura, inclusive para as escolas públicas. E tudo isso será feito, também, com auxílio de recursos federais. O artista será valorizado com lei de licenciamento. Dentro desse plano, também vamos revitalizar a Ribeira.