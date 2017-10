Clodoaldo Silva muda de categoria

Vlademir Alexandre Na nova classe, Clodoaldo ainda não decidiu em quais provas competirá.

Agora na classe S5, Clodoaldo enfrentará competidores com grau de deficiência inferior aos encontrados na S4. Ele já passou pela mesma experiência no Mundial de 2006, em Durban (AFS). Na ocasião, pela primeira vez o nadador competiu como S5, e assim só foi ouro no revezamento 4x50m medley, prova em que o Brasil é dono do recorde mundial e na qual Clodoaldo tem como companheiro o seu mais sério adversário na S5: Daniel Dias.E é Daniel Dias quem deve roubar a cena nesta Paraolimpíada, feito que coube a Clodoaldo em Atenas, quando ele conquistou seis medalhas de ouro, uma de prata e quebrou quatro marcas mundiais.Na nova classe, Clodoaldo ainda não decidiu em quais provas competirá. Pelos tempos, nas provas individuais, ele não é páreo para Dias. A menor diferença entre os melhores tempos já registrados por cada um deles ocorre nos 50m livre: 34s69 de Silva e 34s24 de Daniel. A diferença cresce nas outras seis provas individuais de Dias, que tem chance de conquistar 11 medalhas, sendo quatro em revezamentos.No início da semana, já na capital chinesa, ao saber do protesto de uma delegação não divulgada, Clodoaldo chegou a dizer que não disputaria os Jogos Paraolímpicos se tivesse de mudar de categoria. Mas reconsiderou em nome dos companheiros.

* Com informações do G1.