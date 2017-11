PM prende acusado de assalto foragido da Paraíba

Thyago Macedo Diogo foi preso nesta tarde.

No início da tarde, a PM recebeu a informação de que dois homens em uma moto tinham praticado uma “saidinha de banco”, na avenida coronel Estevam, no Alecrim, e levaram R$ 2 mil da vítima. Com isso, os policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) saíram em diligência e observaram dois homens em uma motocicleta Tornado, de placas NNJ-0985, com características semelhantes às descritas pela vítima.A polícia iniciou então uma perseguição a partir da avenida Ulisses Caldas que terminou na avenida Prudente de Morais. De acordo com o chefe de operações do Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, ao chegarem próximo à Praça Cívica, no Centro da cidade, os acusados bateram em um Fiat Uno e caíram.“No entanto, cada um correu para um lado. Os policiais continuaram a perseguição conseguiram prender Diogo. Ao cair da moto, ele havia soltado uma pistola calibre 380, que foi apreendida. O outro acusado conseguiu fugir”, contou major Alarico Alarico Azevedo.Após a prisão, os PMs conduziram Diogo Soares até o 1° Distrito Policial. Ele confessou que responde processo na Paraíba, mas, negou que tenha praticado algum assalto aqui em Natal. O acusado também declarou que não estava na motocicleta com o outro homem.Diogo é natural de Várzea (RN). A motocicleta que foi apreendida na Prudente de Morais também tem placa de Várzea. O titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, delegado Marcio Delgado, informou que, apesar de não está comprovada a participação do acusado no assalto desta tarde, existem na Defur diversas queixa de roubo praticado em uma moto semelhante à dele.

Saidinha de Banco

Além do assalto registrado na avenida Coronel Estevam à um cliente do Unibanco, a polícia registrou outra saidinha de banco também no Alecrim. Desta vez, a um cliente do banco do Brasil. Os criminosos também estavam em uma motocicleta e fugiram levando R$ 3 mil. O delegado Márcio Delgado informou que agora a tarde as vítimas deverão ir até à Defur para fazer o reconhecimento de Diogo.