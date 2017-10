Outro jornalista sofre tentativa de agressão no Frasqueirão Desta vez o comentarista Fernando Amaral foi atacado por dois torcedores na saída do estádio.

Aconteceu de novo. O comentarista esportivo Fernando Amaral, da rádio Globo Natal, foi agredido por dois torcedores, reconhecidos por ele como Cezimar e Toni, no estádio Frasqueirão, neste sábado (6).



O ato de agressão aconteceu quando a equipe da rádio deixava o estádio, no final da tarde, depois da realização do amistoso em que o ABC bateu o Atlético Potengi de 4 a 0.



Uma situação lastimável, insustentável e é preciso que o Ministério Público, a Polícia Militar, enfim, é hora de nossa Constituição voltar a ser respeitada no estádio do ABC.



O ato dos torcedores nada mais é que um reflexo da atitude irresponsável do diretor de comuniucação do clube , Emilson Tavares, que está sendo processado por tentativa de agressão ao jornalista Marcos Lopes, colega de Fernando Amaral na rádio Globo.



Fernando Amaral, assim como Marcos Lopes, registrou boletim de ocorrência na delegacia de plantão, devendo entrar com um processo contra os agressores.



Perguntamos então: até quando? E por quanto tempo ainda vamos testemunhar atitudes de exceção no estádio do ABC?



Não se pode mais dizer que a camisa do clube tem um designer feio, basta um simples comentário contrário e a coisa desgringola.



Isso não é torcer. Isso é absurdo, a atitude não passa de uma imitação da prática de radicalismo que só encontra semelhança com a prática da polícia repressiva nos tempos da ditadura militar.



Vamos mais longe, os atos de algumas pessoas no ABC, tentando cercear o direito sagrado da liberdade de imprensa chega a encontrar parâmetro nas ações da "Juventude Hitlerista", no partido nazista da Alemanha, antes da segunda grande guerra.



E tudo isso causado por atos seguidos e insanos de um sujeito elevado à condição de dirigente de um clube como o ABC sem ter a mínima condição para tal.



Até quando o omisso Judas Tadeu Gurgel vai fazer de conta que nada está acontecendo? Até quando Judas Tadeu Gurgel, presidente executivo do clube, vai ficar indiferente a esses absurdos?



Até quando as provocações, as ameaças?



Será que esse dirigente despreparado não sabe que atos dessa natureza podem sim provocar uma interdição no Estádio Frasqueirão.



Por fim, o ato nada mais é que uma questão de segurança. Segurança é um item levado com conta sim.