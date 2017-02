TCU quer explicações sobre contratações do Senai Os 50 funcionários foram contratados semterem participado de processo seletivo.

O Tribunal de Contas da União solicitou à Federação da Indústria do Rio Grande do Norte (Fiern), esta semana, esclarecimentos sobre a contratação de 50 funcionários do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em 2005, sem realização de processo seletivo.



O TCU quer saber as justificativas das contratações e as condições em que foram feitas. Em outra oportunidade, o Tribunal já pediu informações sobre a contratação de um funcionário do Serviço Social da Indústria (Sesi).



Segundo o superintendente jurídico da Fiern, Davis da Costa, as contratações foram feitas sem o processo seletivo porque a obrigatoriedade deste processo começou apenas em 2006. “Esses funcionários foram contratados da mesma forma em que se fazia nos 40 anos anteriores. Os critérios usados foram os de qualquer empresa privada”, justifica.



O superintendente jurídico ainda acrescenta que no caso do funcionário do Sesi, foi apresentada a mesma justificativa e o Tribunal julgou procedente.