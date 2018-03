Suplicy diz que Agripino pode ter dado motivos para declarações de Lula

Geraldo Magela/Agência Senado Suplicy tenta minimizar críticas de Lula a Agripino.

Ressaltando que o PT teve um crescimento de 33% no número de prefeituras no país, Suplicy admitiu que o DEM teve uma boa participação na eleição de Natal e em São Paulo, onde o prefeito Gilberto Kassab (DEM) superou Marta Suplicy (PT) no primeiro turno. Porém, o parlamentar pediu que o debate entre os partidos continue no mais alto nível.Sobre as acusações do presidente a Agripino, Suplicy disse que Lula poderia ter sido motivado por alguma declaração que o senador potiguar deu durante o processo de discussão da CPMF. “É capaz de o presidente ter tido (sic) motivos fortes e Vossa Excelência precisa compreender que os sentimentos afloram na mente de cada pessoa”, disse.Agripino disse que não fez críticas de ordem pessoal ao presidente, e que aceitaria as crítica se fossem de ordem institucional.