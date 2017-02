TCE condena ex-prefeito de Baraúna a ressarcir R$ 2,4 milhões

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado condenou na sessão plenária desta quinta-feira (10), o ex-prefeito de Baraúnas, Francisco Gilson de Oliveira, a ressarcir aos cofres públicos R$ 2.408.426,03 referentes a dois processos do Fundef relativo aos anos de 1998 e 2000, cujos valores são de R$ 1.403.128,92 e R$ 1.005.297,11, respectivamente.As principais irregularidades encontradas dizem respeito às despesas efetuadas sem a devida prestação das contas. O corpo instrutivo do TCE ainda impulsionou diligência requisitando os documentos relacionados a extratos bancários, demonstrativo mensal das despesas realizadas, contratos ou convênios e processos licitatórios.O ex-prefeito não respondeu a solicitação levando o órgão à “presunção de incorreta aplicação dos recursos públicos e conseqüentemente, de sua irregularidade”.O ex-gestor ainda recebeu multa de 50% pelo dano causado ao erário o que elevou a dívida para R$ 3.612.639,03. O processo será encaminhado ao Ministério Público Estadual para apuração de possível existência de improbidade administrativa. O ex-prefeito pode recorrer da decisão.

* Fonte: TCE/RN.