Aumento do preço da água não reflete nas vendas

Maiara Felipe O preço do botijão ficará entre R$ 2,80 e R$ 3,20.

“Água é um tipo de mercadoria que as pessoas compram de qualquer forma”, relatou Luciana Medeiros, gerente de uma distribuidora no bairro de Candelária. Ela argumentou que o aumento é devido ao reajuste dos salários, inflação acumulada, aumento de energia e de combustível.Além dessas demandas, o preço foi reajustado na tentativa de organização no momento de revender a mercadoria. Segundo Luciana, os vendedores estipulavam o preço que queriam. Com isso, o produto não tinha um preço único, prejudicado o consumidor.De acordo com Sindágua, o que motivou os empresários do setor a partirem para o aumento foram as dificuldades enfrentadas depois de três anos sem elevar o preço do produto.