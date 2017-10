Candidatos devem atualizar prestação de contas de gastos até sábado (6)

Todos os políticos que são candidatos nas eleições deste ano devem atualizar a prestação de contas da campanha até o dia 6 de setembro. Essa é a segunda e última divulgação da prestação de contas antes da eleição de 5 de outubro.Na prestação, os candidatos devem informar quanto arrecadaram e quanto gastaram na campanha até o presente momento, atualizando os dados que já foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral. Os dados são repassados pelos próprios candidatos ao TSE, através do site do Tribunal.O TRE ainda não tem um balanço sobre o número de candidatos que não divulgaram a primeira parcial das contas, pois precisa cruzar dados dos registros de candidaturas com os dados enviados ao TSE.A divulgação da prestação de contas dos candidatos estará disponível no site do TSE.