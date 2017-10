Botafogo bate Coritiba e está de volta ao G-4 Grêmio empata com o Flu e perde chance de disparar na liderança.

Em um confronto que valia a volta ao G-4 do Brasileiro, o Botafogo mostrou sua força,voltar a jogar muito bem, e mesmo na casa do adversário derrotou o Coritiba por 1 a 0, neste sábado (06), no Couto Pereira. O gol botafoguense foi marcado pelo lateral Thiaguinho, no segundo tempo.



O Alvinegro carioca está invicto por onze jogos no campeonato e retomou a quarta posição, perdida com a vitória do Flamengo sobre o Figueirense no meio da semana. O time chegou aos 42 pontos e empurrou o rival carioca para a quinta posição.



O Coxa, que poderia finalmente ingressar na zona da Libertadores, perdeu nova chance num confronto direto, e permaneceu no oitavo lugar, com 37 pontos.



Os dois times voltam a jogar no próximo domingo (14), às 18h10. O Botafogo recebe o Internacional, no Engenhão, e o Coritiba viaja para Salvador para enfrentar o Vitória.





CORITIBA

Vanderlei, Mauricio, Rodrigo Mancha e Tiago Bernardi; Rodrigo Heffner (Thiago Silvy), Leandro Donizete, Carlinhos Paraíba, João Henrique (Ariel Nahuelpan) e Ricardinho; Marlos (Guaru) e Keirrison.

Técnico: Dorival Júnior



BOTAFOGO

Renan, Thiaguinho (Alessandro), Renato Silva, André Luiz e Triguinho; Diguinho, Túlio, Lucio Flavio e Carlos Alberto (Gil); Jorge Henrique e Wellington Paulista (Zé Carlos).

Técnico: Ney Franco



Data: 06/09/08, sábado

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS)

Auxiliares: Marcelo Bertanha Barison (RS) e José Antônio Chaves Franco Filho (RS)

Público: 19.090 pagantes

Renda: R$ 289.785,00





Vaiado, Inter vence a Portuguesa por 1 a 0, no Beira-Rio



Sem fazer uma boa partida, e jogando boa parte do tempo sob as vaias da torcida, o Inter fez o dever de casa e venceu a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado, gol de Magrão. O resultado ameniza a crise no Beira-Rio e mantém vivo o sonho de chegar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quase um mês, o time paulista permanece como penúltimo colocado.



Subindo para 33 pontos, o Colorado não melhora sua colocação na tabela, segue como 11º. Mesmo com o triunfo, o torcedor ficou insatisfeito e hostilizou o técnico Tite. Mas quem ficou em pior situação foi a Lusa, empacada nos 23 pontos, na vice-lanterna, cada vez mais afundada na zona do rebaixamento.



INTERNACIONAL

Clemer; Ricardo Lopes, Índio, Álvaro e Gustavo Nery; Edinho, Magrão, Taison e Andrezinho (Rosinei); Alex (Guto) e Luiz Carlos (Daniel Carvalho)

Técnico: Tite



PORTUGUESA

Sérgio; Patrício (Fellype Gabriel), Aderaldo, Halisson e Wilton Goiano; Carlos Alberto, Erick, Preto e Edno (Héverton); Jonas e Washington (Vaguinho)

Técnico: Estevam Soares



Data: 6/9/2008 (sábado)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ)

Auxiliares: Hilton Moutinho Rodrigues (Fifa/RJ) e Dilbert Pedrosa Moisés (Fifa/RJ)





Náutico derrota Ipatinga e deixa zona de rebaixamento



O Náutico voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, o que não fazia há cinco rodadas. O Timbu fez valer o mando dos Aflitose derrotou o lanterna Ipatinga, por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Felipe, que saiu do banco para se consagrar como o herói da vitória.



Com o resultado, o Náutico se afasta da zona de descenso do Campeonato Brasileiro e passa a ocupar o 15º lugar na tabela, com 26 pontos. Agora, Ipatinga, Portuguesa, Atlético-PR e Fluminense ficam com as quatro vagas do grupo da degola.



Já o Ipatinga se vê em situação cada vez mais dramática na Série A. Antes da rodada, a diferença para o primeiro time a se livrar da zona de rebaixamento era de três pontos. Agora, subiu para cinco. Foi a primeira derrota da equipe mineira sob o comando de Márcio Bittencourt.



NÁUTICO

Eduardo; Ruy, Adriano, Vagner e Valdeir (Alessandro Silva); Hamilton, Radamés e Paulo Santos; Kuki, Gilmar (William) e Clodoaldo (Felipe).

Técnico: Roberto Fernandes



IPATINGA

Fernando, Márcio Gabriel (Paulinho Dias), Henrique, Gian e Beto; Recife, Xaves, Leandro Salino (Luiz Fernando) e Luciano Mandi; Adeílson e Ferreira (Kempes).

Técnico: Márcio Bittencourt.



Data: 06/09/2008

Local: Aflitos, no Recife.

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (Asp. Fifa/GO).

Auxiliares: Flávio Gilberto Kanitz (GO) e Marco Antônio de Mello Moreira (GO).





Grêmio joga mal, empata com Flu e desperdiça chance de disparar



Dois dos clubes campeões brasileiros que já disputaram a Série B fizeram neste sábado uma partida digna de segunda divisão. No Rio de Janeiro, o líder Grêmio jogou contra o Fluminense e ficou apenas no 0 a 0. Jogando um futebol fraco, o time de Porto Alegre perdeu a chance de disparar ainda mais na liderança do torneio.



Com essa igualdade, a equipe gaúcha abriu apenas um ponto a mais para o segundo colocado Cruzeiro, ficando com seis de vantagem no total. Já o time carioca mais uma vez se complicou com esse resultado, já que com a vitória do Náutico sobre o Ipatinga, o Flu voltou para a zona de rebaixamento para a Série B.



Os dois times voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro apenas no próximo fim de semana. No sábado, o time do Rio Grande do Sul recebe o Goiás, no estádio Olímpico, enquanto o Flu vai à Baixada Santista enfrentar o Santos na Vila Belmiro.





FLUMINENSE

Diego; Thiago Silva, Luiz Alberto e Roger; Everton Santos (Alan), Fabinho (Somália), Maurício, Darío Conca e Junior Cesar; Maicon (Tartá) e Washington

Técnico: Cuca



GRÊMIO

Victor; Léo, Pereira e Réver; Paulo Sérgio, William Magrão (Soares), Rafael Carioca, Tcheco e Hélder; Souza (Orteman) e Marcel (André)

Técnico: Celso Roth.



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 06/09/2008 (sábado)

Horário: 18h20

Árbitro: Héber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Auxiliares: Milton Otaviano Dos Santos (Fifa-RN) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Público: 18.852 pagantes

Renda: R$ 287.916,00





Com informações do UOL Esporte