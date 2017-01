Seguradora terá que repassar indenização

A Sul América Companhia Nacional de Seguros, após decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi condenada ao pagamento de uma indenização, relacionada ao roubo dos cheques e valores em dinheiro do estabelecimento comercial segurado, no valor de R$ 2.839,86, montante a ser acrescido de juros legal e correção monetária.A empresa segurada chegou a pedir, em ação de 1ª instância e na Apelação Cível movida junto ao TJRN, mais R$ 2.280, relacionados aos aparelhos de celular roubados na ocasião.No entanto, os desembargadores observaram que o contrato – apesar da negativa inicial da Seguradora – realiza a cobertura em caso de furto e roubo, mas não cobre a subtração de “notebooks, laptops, palmtops, telefones celulares e seus acessórios, transmissores portáteis e similares".A 1ª Câmara Cível ressaltou, então, através do relator, des. Expedito Ferreira, no processo 2007.007083, que “a extensão dos eventos cobertos pelo contrato de seguro está elencada na sua apólice, não se podendo atribuir dever de indenizar aos casos não previstos neste instrumento”.

* Fonte: TJ/RN.