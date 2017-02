Flu vence o Vitória e sai da lanterna do Brasileirão No outro jogo deste sábado (12) Goiás e Coritiba empataram de 2 a 2 no Serra Dourada.

O Fluminense fez o dever de casa ao conseguir vencer a segunda partida seguida no Brasileiro. O 2 a 1 sobre o Vitóroa nesse sábado (12), no Maracanã, pela 11ª rodada da competição nacional tirou o time da incômoda última posição. Marquinhos abriu o marcador, mas Rafael e Dodô decretaram o triunfo para os mandantes.



Com o resultado, a equipe rubro-negra de Salvdor permanece com 20 pontos e agora vê o líder Flamengo um pouco mais distante. A equipe de Renato Gaúcho ocupa a 18ª posição, mas pode ser ultrapassada por Ipatinga (20º) e Santos (19º) no complemento da rodada.



Fluminense e Vitória voltam a campo na próxima quarta-feira. O Tricolor vai para São Paulo enfrentar o Palmeiras, às 21h45. No mesmo horário, o Rubro-Negro recebe o São Paulo, no Barradão.



FLUMINENSE

Ricardo Berna, Rafael, Thiago Silva, Luiz Alberto e Junior Cesar; Fabinho, (Tartá) Arouca, Darío Conca e Thiago Neves (Maurício); Dodô e Washington (Somália).

Técnico: Renato Gáucho



VITÓRIA

Viáfara, Marco Aurélio, Anderson Martins, Thiago Gomes e Marcelo Cordeiro; Vanderson, Renan, Willians (Ricardinho) e Ramon Menezes (Marco Antônio); Dinei e Marquinhos (Rodrigão).

Técnico: Vágner Mancini



Data: 12/07/2008 (sábado)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Leonardo Gaciba (Fifa-RS)





Com quatro gols no 2º tempo, Goiás e Coritiba empatam por 2 a 2



Em um jogo cheio de alternativas, Goiás e Coritiba empataram por 2 a 2, neste sábado, no Serra Dourada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time goiano saiu atrás no placar, virou o jogo e acabou cedendo o empate no fim da partida



Com o resultado, o Coritiba saiu com um ponto de Goiânia, mas permanece sem vencer fora de casa no campeonato. O time permanece em 10º lugar, com 14 pontos. O Goiás, mais uma vez, não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Com dez pontos, o Alviverde goiano segue na 17ª posição.



Na próxima rodada, quarta-feira, o Coritiba recebe o Flamengo, às 20h30, no Couto Pereira. Goiás viaja ao Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco, em São Januário, também às 20h30.





GOIÁS 2 X 2 CORITIBA



Goiás

Harley; Paulo Henrique, Ernando, Rafael Marques, Vitor (Fábio Bahia), Ramalho, Fernando (Pituca), Paulo Baier (Adriano Gabiru) e Romerito; Iarley, Alex Terra

Técnico: Hélio dos Anjos



Coritiba

Edson Bastos; Maurício (Veiga), Rodrigo Mancha e Felipe; Marcos Tamandaré (Tiago Bernardi), Leandro Donizete, Rubens Cardoso, Marlos (Michael) e Ricardinho; Hugo e Keirrison.

Técnico: Dorival Júnior



Data: 12/07/08, sábado

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia-GO

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF)



Com informações do UOL Esporte