O objetivo dos empresários não é tomar partido, diz Tertuliano Pinheiro

O coordenador de marketing da Fecomercio, Tertuliano Pinheiro, afirma que críticas de Wober Júnior (PPS) aos moldes do debate são precipitadas. Para o publicitário, o candidato é leviano ao falar que os empresários estão tomando partido de qualquer postulante à sucessão de Carlos Eduardo.Tertuliano Pinheiro diz que nenhum candidato ainda foi convidado, pois o evento só será realizado em 25 de agosto e ainda há muito tempo para a mudança nos quadros da eleição. No entanto, o publicitário explica que só os candidatos que estiverem melhor posicionados nas pesquisas divulgadas até 20 de agosto estarão no evento.“Ainda há tempo para que Wober cresça nas pesquisas e assim participe do encontro entre candidatos e empresários. É precipitado se dizer que acionará a Justiça em caso de não estar no evento. Acredito que ele deve crescer nas pesquisas e participar do evento”, profetiza Tertuliano Pinheiro.Sobre o possível favorecimento que a Fecomercio estaria dando a Micarla de Sousa, como acusa Wober Júnior, Tertuliano Pinheiro é veemente na negativa.“O objetivo dos empresários não é tomar partido por nenhum candidato. O que eles querem é ouvir os principais candidatos, e será isso que ocorrerá no evento”, disse.