Fátima e Micarla continuam levando disputa para a Justiça Eleitoral

Vlademir Alexandre/ Gabriela Duarte Micarla e Fátima: duelo também na Justiça.

Nas representações de Micarla contra Fátima, a queixa dos advogados da coligação “Natal Melhor” era contra a suposta relação que dois vídeos da petista faziam entre incompetência e apresentadores de TV. No primeiro caso, Fátima dizia que “ao contrário de apresentadores de TV, eu sou tímida, não sei fingir” e, na segunda representação, o prefeito Carlos Eduardo dizia que “Natal não é um cenário de televisão, ilha da fantasia ou brinquedo de celebridades”.A assessoria jurídica de Micarla entendia que os textos tentavam passar para a sociedade que a candidata “não passa de uma atriz”, e por isso solicitaram a proibição da veiculação. No entanto, a juíza não concordou com os pedidos e indeferiu ambos pedidos de urgência.Já no caso de Fátima Bezerra, a queixa era que a propaganda da coligação “Natal Melhor” tentava passar à população que a petista “mentia com o objetivo de ganhar as eleições”. Após lembrar o fato de que a Justiça Eleitoral impediu que Fátima veiculasse propaganda em que ela dizia ser a responsável pela chegada de recursos federais em várias obras, o vídeo falava para que a população votasse “em quem você sabe que não está mentindo só para tentar ganhar uma eleição”.Assim como ocorreu nas representações de Micarla contra Fátima, a juíza também não encontrou elementos plausíveis para atender o pedido e indeferiu o pedido de urgência da candidata do PT.