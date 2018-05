Equipe da Dehom prende acusado de envolvimento com grupo de extermínio "Fábio Cu de Osso" foi capturado em cumprimento ao mandado de prisão preventiva da 11ª Vara Criminal. Ele é acusado de envolvimento no assassinato do corretor Jadson Dário.

Um dos acusados de envolvimento com o grupo de extermínio desarticulado em abril deste ano na operação Chacal foi preso na quarta-feira (22) por uma equipe de agentes da Delegacia Especializada de Homicídios (Dehom). Fábio Soares do Nascimento, o "Fábio Cu de Osso", se envolveu em um acidente no bairro de Felipe Camarão após perseguição policial.



Fábio é acusado de envolvimento no assassinato do corretor de veículos Jadson Dário Pessoa, o "Chiaba", que foi executado a tiros e teve o corpo enterrado nas dunas do bairro Planalto, na zona Oeste de Natal.



Os policiais civis estavam cumprindo um mandado de prisão referente ao processo nº 001.08.003485-4, da 11ª Vara Criminal. Segundo informações de agentes da Dehom, a perseguição e prisão do foragido aconteceram por volta das 18h, na rua Felipe Dias, em Felipe Camarão. "Ele tentou fugir de nós, mas durante a perseguição ele atropelou um adolescente, perdeu o equílibrio e caiu", contou um polícial civil que esteve na operação.



O acusado foi rendido pelos policiais civis, que esperavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os primeiros-socorros. Em seguida, ele foi levado para o pronto-socorro da Cidade da Esperança. "Medicaram ele e depois liberaram", informou um policial civil. Ele já era investigado pelos policiais da Dehom.



O caso foi registrado na delegacia de plantão da zona Sul no Boletim de Ocorrência nº 04646/2008. Fontes do Nominuto.com disseram que a sensação em Felipe Camarão após a prisão do acusado é de "alívio". "Tivemos informações de que ele já tem envolvimento em vários outros crimes", comentou a fonte. O delegado Laerte Jardim Brasil, titular da Dehom, destacou o fato de "não ter sido disparado um único tiro sequer nessa perseguição".



Com relação aos procedimentos com o acusado, ele informou que vai comunicar à Justiça a prisão e depois levar Fábio ao Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) onde será submetido ao exame de corpo de delito para ser encaminhado ao sistema penitenciário. "Ele também vai ficar à disposição da Deicor (Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado), que investiga outros crimes dele", concluiu. O local onde ele está detido é mantido sob sigilo pela polícia devido a importância e periculosidade do acusado.