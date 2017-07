Internautas poderão assistir Sabatina ao vivo pelo Nominuto.com

Quem não puder comparecer à

A transmissão é feita pela Diginet utilizando a tecnologia flash, que transforma o sinal captado por câmeras de vídeo em imagens mais leves, apropriadas para a internet. Ela também permite que o encontro seja assistido por dispositivos móveis, como celulares e smartphones.

reúne todos os candidatos à Prefeitura do Natal em dois encontros. Dia 13 Fátima Bezerra (PT), Miguel Mossoró (PTC), Pedro Quithé (PSL) e Sandro Pimentel (PSOL) sobem ao palco da FIERN. Uma semana depois, é a vez de Dário Barbosa (PSTU), Joanilson de Paula (PSDC), Micarla de Sousa (PV) e Wober Júnior (PPS) fecharem o evento.

, o site da 96 FM e o canal 32 da Cabo TV também transmitirão ao vivo a quinta edição do evento.