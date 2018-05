Luciana Genro visita Natal nesta sexta-feira (24)

Diógenis Santos / Agêcia Câmara

Durante a visita, Sandro Pimentel, que dirige a corrente MES – Movimento de Esquerda Socialista – dentro do PSOL, a mesma da deputada federal, pretende mostrar o desempenho do partido no Rio Grande do Norte à colega.“O PSOL se sente vitorioso por, depois de apenas três anos de fundação, ter conseguido um desempenho de razoável a bom nas eleições de 2006 e 2008.”O Rio Grande do Norte, que contabiliza a presença oficial do partido em 16 de seus 167 municípios – até o fim do ano esse número deve aumentar para 24 – foi peça fundamental na fundação do partido em 2005.O PSOL elegeu 25 vereadores e nenhum prefeito no país em suas primeiras eleições municipais. No Rio Grande do Norte, Sandro conseguiu a sexta posição para prefeito na capital com 0.79% dos votos, e não foram eleitos vereadores. Em Porto Alegre, Luciana Genro, que também foi candidata, acabou o primeiro turno na quarta posição com 9.22% dos votos.