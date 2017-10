PRF registra 12 acidentes; um com uma morte

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 12 acidentes nas estradas federais entre a noite de sexta-feira (5) e a madrugada deste sábado (6).Desse total, apenas um dos acidentes apresentou uma vítima em estado grave e foi registrado às 22h40 na BR-101, em Emaús, e resultou da colisão entre um caminhão e um veículo de pequeno porte.Segundo informações do plantão da PRF, Adriano Clementino da Silva, 36, que estava no veículo de pequeno porte, faleceu antes de dar entrada no pronto socorro Clóvis Sarinho.

* Atualizada às 11h15 do dia 7 de setembro.