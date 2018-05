TRE multa Flávio Veras, mas mantém registro de candidatura

O Tribunal Regional Eleitoral do estado, durante sessão ordinária nesta quinta-feira (23), reformou a decisão da Justiça Eleitoral de primeira instância e devolveu a Flávio Veras, prefeito de Macau, o seu registro de candidatura, garantindo a sua reeleição e a eleição do seu vice, Aluísio Féliz de Farias. No entanto, a Corte manteve a aplicação multa de R$ 5,3 mil.Ao julgar o Recurso Eleitoral 8478/2008, o TRE, à unanimidade, reformou a sentença do Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Macau, que no dia 3 de setembro havia cassado os registros de candidatura de Flávio e Aluísio. A Corte Eleitoral manteve os registros dos dois candidatos, mas decidiu pela aplicação de pena de multa no valor de R$ 5.320,50 – prevista no artigo 42 da Resolução 22.718/08 do TSE.A cassação do registro ocorreu em virtude do entendimento, em primeira instância, de que os candidatos incidiram na prática de propaganda institucional proibida pela legislação eleitoral. Em dois sites da prefeitura local foram postadas notícias como ““Prefeitura reinicia obras para conclusão de Escola Modelo”, “Nunca se fez tanto em tão pouco tempo”, “Prefeito assina ordem de serviço para a construção do CEFET”, o que implicaria na cassação do registro.Além da cassação do registro de Flávio Veras e do seu vice, a Zona Eleitoral também havia aplicado multa no valor de R$ 40.000,00. Porém, a Corte não concordou com a punição proposta pela Justiça Eleitoral de primeira instância.O relator do processo, juiz Fernando Pimenta, apresentou se voto em consonância parcial com o parecer do procurador regional eleitoral, Fábio Nesi Venzon. No parecer do Ministério Público Eleitoral, o posicionamento foi no sentido de reformar a sentença no aspecto da cassação dos registros mas manter o valor da multa estipulada em primeiro grau.Fernando Pimenta, por sua vez, citou trechos do parecer, chamando a atenção para levantamento realizado pelo procurador de que apenas 12,9% em média da população brasileira tem acesso à internet e que no caso de Macau a propaganda nos sites da prefeitura não atingiram indiscriminadamente os eleitores do município.“Não vislumbro a cassação dos registros dos candidatos pelas notícias publicadas no site”, salientou o juiz Pimenta.Para o advogado dos candidatos, Paulo de Tarso Fernandes, “os autos do processo testemunham que o site eletrônico da prefeitura noticiou ações ordinárias do Município de Macau”. Para o defensor de Flávio e Aluísio, o que houve foi a continuidade das ações da prefeitura, como construções de casas, recuperação de clínicas e urbanização de praias.“Propaganda não é a informação do ato, e sim revestir o ato das emoções necessárias para atrair o público alvo”, sustentou Fernandes.A única divergência ao entendimento do relator foi proferida pelo juiz Fábio Hollanda. Ele consultou os sites das prefeituras de Porto Alegre e São Paulo, cidades onde se realiza o segundo da eleição municipal, e constatou, informando à Corte, que nesses portais não há fotos de prefeitos, nem citação a estes governantes em reportagens sobre iniciativas das prefeituras. Na capital gaúcha, o candidato a reeleição é José Fogaça e em São Paulo, Gilberto Kassab.“Quando se diz que em Macau nunca se fez tanto, se busca a emoção, diante disso a multa a ser aplicada não deve ser somente de 5 mil Ufirs e sim de 100 mil Ufirs. Agora, para o candidato a vice, que não participou nem autorizou estes atos, defendo que seja no valor mínimo de R$ 5 mil Ufirs”, destacou Hollanda em seu voto.Votaram com o relator, o desembargador Cláudio Santos e os juízes Soledade Fernandes, Magnus Delgado e Roberto Guedes.

Com informações da Assessoria de Comunicação do TRE.